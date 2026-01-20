Cagliari, ecco il ritorno di Dossena dal Como: il difensore è atteso stasera in città

Il mercato invernale del Cagliari entra nel vivo con un’operazione che sa di ritorno alle origini. La società rossoblù è pronta ad accogliere nuovamente Alberto Dossena, che rientrerà in Sardegna con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Un’operazione pensata per rinforzare la retroguardia e, allo stesso tempo, offrire al difensore l’occasione giusta per rimettersi in carreggiata dopo mesi complicati.

Il centrale, di proprietà del Como, aveva concluso il 2025 tornando a disposizione dopo la lunga riabilitazione per la rottura del legamento crociato. Nell’ultimo periodo è stato regolarmente convocato da Fabregas, senza però riuscire a trovare spazio in campo. Da qui la scelta condivisa di cercare una soluzione che gli permettesse di tornare protagonista.

Ed è proprio il Cagliari, il club che lo ha lanciato nel calcio che conta e che lo aveva salutato due estati fa dopo la cessione ai lariani per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, a offrirgli una nuova opportunità. L’operazione è ormai definita in ogni dettaglio: come rifeirito da TuttoCagliari, Dossena è atteso in serata all’aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente da Milano. Domani sono previste le visite mediche e, subito dopo, l’aggregazione al gruppo. Un innesto mirato, voluto dalla dirigenza per dare centimetri, esperienza e affidabilità a una difesa che aveva bisogno di certezze per la seconda parte di stagione.