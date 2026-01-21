Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Secondo ritorno al Cagliari nel mercato di gennaio: dopo Sulemana, ecco Dossena

Secondo ritorno al Cagliari nel mercato di gennaio: dopo Sulemana, ecco DossenaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:14Serie A
Dimitri Conti

Dopo Sulemana, confermato anche il secondo ritorno al Cagliari in questo calciomercato di gennaio 2026, quello del difensore centrale Alberto Dossena, che torna in prestito secco fino al termine della stagione dal Como.

Di seguito la nota con cui il Cagliari ha annunciato il ritorno di Dossena dal Como: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Dossena che si trasferisce dal Como 1907 con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Lumezzane, dopo aver giocato nella Primavera dell’Atalanta, ha iniziato la sua carriera tra i professionisti: Perugia, Siena, Pistoiese, Alessandria, Avellino per poi passare, nell’estate 2022, tra le fila del Cagliari. In rossoblù ha esordito il 2 settembre nella vittoria per 1-0 contro il Modena, giocando la sua prima partita da titolare il 26 dicembre – sempre all’Unipol Domus – contro il Cosenza (2-0), con Fabio Pisacane in panchina ad interim prima dell’arrivo di Claudio Ranieri. Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato alla promozione in A, tassello fondamentale della squadra che – la stagione successiva – ha conquistato la salvezza nella massima serie. Dopo aver totalizzato 64 presenze, con 3 reti e 4 assist, nell’estate del 2024 si è trasferito al Como con cui ha collezionato 23 gare. Difensore centrale forte fisicamente, buona tecnica di base e capacità di lettura, abile nel gioco aereo e nei duelli, Dossena rientra in un ambiente che conosce al meglio per mettere a disposizione le sue qualità e rafforzare la retroguardia rossoblù. Bentornato, Albe!".

Anche il Como ha confermato la cessione di Dossena al Cagliari, con una breve nota ufficiale: Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Alberto Dossena al Cagliari Durante la stagione 2024/25, Alberto ha collezionato 23 presenze in Serie A con la maglia dei Lariani. Tutto il club augura ad Alberto il meglio per il prosieguo di stagione".

Articoli correlati
Dossena: "Cagliari dentro il cuore, ho passato un momento difficile ma ora ne sono... Dossena: "Cagliari dentro il cuore, ho passato un momento difficile ma ora ne sono uscito"
Cagliari, ecco il ritorno di Dossena dal Como: il difensore è atteso stasera in città... Cagliari, ecco il ritorno di Dossena dal Como: il difensore è atteso stasera in città
Cagliari, in difesa può esserci un gradito ritorno: se parte Luperto c'è l'idea Dossena... Cagliari, in difesa può esserci un gradito ritorno: se parte Luperto c'è l'idea Dossena
Altre notizie Serie A
Juventus, Spalletti: "Contratto? Pagherei io per vivere serate come queste" Juventus, Spalletti: "Contratto? Pagherei io per vivere serate come queste"
Mourinho avvisa Parma, Roma e... Juventus: Schjelderup non è un esubero del Benfica... Mourinho avvisa Parma, Roma e... Juventus: Schjelderup non è un esubero del Benfica
Como 'ultimatum' al Cruzeiro per Kaiki? Non si andrà oltre ai 10 milioni, bonus compresi... Como 'ultimatum' al Cruzeiro per Kaiki? Non si andrà oltre ai 10 milioni, bonus compresi
Atalanta, Percassi: "Centrato l'obiettivo Raspadori, per le uscite vedremo alla fine"... Atalanta, Percassi: "Centrato l'obiettivo Raspadori, per le uscite vedremo alla fine"
Genoa, doppio innesto dall'estero per le giovanili: arrivano Prelas e Niat UfficialeGenoa, doppio innesto dall'estero per le giovanili: arrivano Prelas e Niat
Atalanta, Palladino torna a contare su Lookman: "Se c'è bisogno, lo butterò dentro"... Atalanta, Palladino torna a contare su Lookman: "Se c'è bisogno, lo butterò dentro"
Lazio, per il dopo Mandas si guarda alla Serie B: tre portieri nel mirino, ma c'è... Lazio, per il dopo Mandas si guarda alla Serie B: tre portieri nel mirino, ma c'è un nodo
Juve, Yildiz: "Spalletti? Mi lascia libero di fare le mie cose. E io le faccio anche... Juve, Yildiz: "Spalletti? Mi lascia libero di fare le mie cose. E io le faccio anche per la squadra"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
4 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
5 Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente in consiglio
Immagine top news n.1 Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
Immagine top news n.2 Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"
Immagine top news n.3 Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale
Immagine top news n.4 Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Immagine top news n.5 Mourinho e gli allenatori senza storia. Lo Special One ha chiamato in causa l'Inter di Chivu?
Immagine top news n.6 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine top news n.7 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti: "Contratto? Pagherei io per vivere serate come queste"
Immagine news Serie A n.2 Mourinho avvisa Parma, Roma e... Juventus: Schjelderup non è un esubero del Benfica
Immagine news Serie A n.3 Como 'ultimatum' al Cruzeiro per Kaiki? Non si andrà oltre ai 10 milioni, bonus compresi
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Percassi: "Centrato l'obiettivo Raspadori, per le uscite vedremo alla fine"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, doppio innesto dall'estero per le giovanili: arrivano Prelas e Niat
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino torna a contare su Lookman: "Se c'è bisogno, lo butterò dentro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Immagine news Serie B n.2 Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.3 Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena
Immagine news Serie B n.4 Il Frosinone blinda Ghedjemis: vicino il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, confermata la lesione al retto femorale per Esposito. Coda e Barak in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Spezia, assist di Leone: avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare la Juve Stabia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.2 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.4 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, Grillo passa al Teramo. Il portiere scende in D con la formula del prestito
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Detruyer e Glionna lanciano l'Inter: 2-0 alla Ternana Women nei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?