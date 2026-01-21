Ufficiale Secondo ritorno al Cagliari nel mercato di gennaio: dopo Sulemana, ecco Dossena

Dopo Sulemana, confermato anche il secondo ritorno al Cagliari in questo calciomercato di gennaio 2026, quello del difensore centrale Alberto Dossena, che torna in prestito secco fino al termine della stagione dal Como.

Di seguito la nota con cui il Cagliari ha annunciato il ritorno di Dossena dal Como: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Dossena che si trasferisce dal Como 1907 con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Lumezzane, dopo aver giocato nella Primavera dell’Atalanta, ha iniziato la sua carriera tra i professionisti: Perugia, Siena, Pistoiese, Alessandria, Avellino per poi passare, nell’estate 2022, tra le fila del Cagliari. In rossoblù ha esordito il 2 settembre nella vittoria per 1-0 contro il Modena, giocando la sua prima partita da titolare il 26 dicembre – sempre all’Unipol Domus – contro il Cosenza (2-0), con Fabio Pisacane in panchina ad interim prima dell’arrivo di Claudio Ranieri. Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato alla promozione in A, tassello fondamentale della squadra che – la stagione successiva – ha conquistato la salvezza nella massima serie. Dopo aver totalizzato 64 presenze, con 3 reti e 4 assist, nell’estate del 2024 si è trasferito al Como con cui ha collezionato 23 gare. Difensore centrale forte fisicamente, buona tecnica di base e capacità di lettura, abile nel gioco aereo e nei duelli, Dossena rientra in un ambiente che conosce al meglio per mettere a disposizione le sue qualità e rafforzare la retroguardia rossoblù. Bentornato, Albe!".

Anche il Como ha confermato la cessione di Dossena al Cagliari, con una breve nota ufficiale: Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Alberto Dossena al Cagliari Durante la stagione 2024/25, Alberto ha collezionato 23 presenze in Serie A con la maglia dei Lariani. Tutto il club augura ad Alberto il meglio per il prosieguo di stagione".