Live TMW Cagliari, Dossena: "Soddisfatto della mia prestazione e rammaricato per non aver vinto"

Un punto che sa di riscatto dalle sconfitte contro la Roma e il Lecce quello conquistato dal Cagliari di mister Fabio Pisacane. Alla Unipol Domus, contro la Lazio, il match è terminato 0-0. Nonostante le numerose assenze, i rossoblù sono riusciti ad ottenere un buon pareggio contro un'avversaria complicata da gestire. Al termine della partita, il centrale dei sardi Dossena ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Quanto sei soddisfatto di oggi? E come vedi la situazione salvezza?

"Sono soddisfatto della mia prestazione e rammaricato per non aver vinto, ma ci portiamo a casa un bel punto. La classifica parla chiaro, abbiamo 29 punti e dobbiamo ottenere altre vittorie. Sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo, abbiamo tanti giovani ma propositivi che ascoltano il mister. Ora testa al Parma per portare punti con la massima cattiveria".

A Parma rischi di essere il difensore più esperto, complice l'assenza di Mina. Com'è cambiato il modo di giocare rispetto a due anni fa?

"In realtà ci sono tante similitudini con il modo di difendere che avevamo con Ranieri, ma abbiamo qualità. Speriamo di recuperare il prima possibile gli assenti e daremo il 110% per riuscirci".

Vi ha condizionato l'espulsione di Mina?

"Fino all'espulsione di Mina non ho mai avuto la sensazione di subire gol, anzi. Abbiamo preso un palo con Zé Pedro e segnato un gol annullato con Palestra. La Lazio nel finale ha spinto, siamo stati bravi a difenderci e in fin dei conti il pareggio è giusto".

