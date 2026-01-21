Dossena: "Cagliari dentro il cuore, ho passato un momento difficile ma ora ne sono uscito"

Alberto Dossena ritrova il Cagliari: il difensore è tornato in rossoblù dal Como e ieri è stato accolto dai tifosi ad Elmas. Queste le sue prime parole, raccolte dall'Unione Sarda: "Sono contento di essere qua, finalmente. Mi sento bene e non vedo l'ora di giocare. Ho passato un momento difficile, ma ne sono uscito e ora voglio dimostrare quello che valgo. Sono contento di essere tornato al Cagliari, una squadra che porto dentro il cuore", le prime parole di Dossena appena atterrato all'aeroporto di Elmas poco prima delle 21.

"Qui ho dei ricordi magici, ritrovo poi una tifoseria che mi ha sostenuto dal primo momento. Anche per questo non vedo l'ora di mettermi in gioco e sostenere la squadra". Oltre a Mina, col quale ha formato una coppia d'acciaio ai tempi di Ranieri, ritrova diversi compagni con cui ha condiviso una promozione pazzesca e una salvezza altrettanto importante. "Ho già parlato al telefono sia con loro che col mister e non vedo l'ora di iniziare".