Live TMW Cagliari, Esposito: "In passato vicino alla Fiorentina. Quanto mi manca il gol? Zero"

Una vittoria importantissima quella raccolta dal Cagliari nel match salvezza contro la Fiorentina. Al termine del match vinto dai sardi per 1-2 parla in conferenza stampa l'attaccante Sebastiano Esposito. Segui con noi la diretta testuale.

Una grandissima partita di sacrificio.

"Il campionato ci chiede di fare queste partite di sacrificio. Oggi avevo il compito di non far giocare Fagioli, che è tra i più forti del campionato, e ci sono riuscito. Ben venga anche l'assit".

Quanto le manca il gol?

"Zero. Io non sono uno che vive per il gol: cerco di sacrificarmi, di mettermi a disposizione. Vengo da un mese difficile, anche extra campo, ma oggi penso di aver giocato abbastanza bene".

Qual è l'obiettivo del Cagliari.

"Intanto salviamoci, poi vediamo...".

Con la Fiorentina c'è mai stato qualcosa?

"Sì, c'è stato qualcosa che poi non si è concretizzato. Ora sono felice della scelta che ho fatto".