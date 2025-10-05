Cagliari, Giulini dopo lo stop di Belotti: "Non arriveranno svincolati"

Prima della gara in programma tra Udinese e Cagliari, ecco le dichiarazioni del Presidente Tommaso Giulini ai microfoni di DAZN: "L'inizio è in linea con le aspettative, tenendo testa alle big del campionato e vincendo due scontri diretti. Per noi è la prima partita in clima autunnale, ieri a Cagliari ci siamo allenati con 27 gradi: sarà un bel banco di prova per i ragazzi, c'è tanta curiosità per vedere cosa potrà fare questa squadra. Belotti? Mi fa piacere essere qui per fare un grande in bocca al lupo ad Andrea: è stato presente anche oggi in videochiamata, quando tornerà ci darà tanto.

Tornerà da njoi a novembre, speriamo di vederlo in campo a marzo. Borrelli deve dimostrare di essere un giocatore da Serie A, ha avuto un buon approccio: ci metterà di più Kilicsoy e Pavoletti avrà il suo ultimo anno, al momento siamo sereni".