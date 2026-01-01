Cagliari, ieri incontro in FIGC in vista della candidatura per Euro2032

Nella giornata di ieri si è tenuto a Roma un importante incontro per valutare il nuovo stadio del Cagliari come possibile impianto di svolgimento delle sfide di Euro2032. Questa la nota della società sarda:

"Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, presso la sede della FIGC a Roma, un incontro operativo tra le delegazioni di UEFA, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comune di Cagliari, COSTIM RE e Cagliari Calcio, dedicato allo stato di avanzamento del progetto per il nuovo stadio e al percorso di candidatura della città tra le sedi di UEFA EURO 2032.

La delegazione UEFA era composta da Martin Kallen – CEO UEFA Events SA, Michele Uva – UEFA Executive Director e Official Delegate for EURO 2032, e Andreas Mex Schaer – UEFA Director National Team Football Operations. Per la FIGC erano presenti Antonio Talarico – Head of International Events, Giovanni Spitaleri – Head of Innovation, e Matteo Galdelli – International Events. Il Comune di Cagliari è stato rappresentato dal Direttore Generale Antonella Marcello, dall’Assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e dai dirigenti Daniele Olla (RUP) e Salvatore Farci (Urbanistica). Per il Cagliari Calcio erano presenti il Presidente Tommaso Giulini, l’Amministratore Delegato Stefano Melis, l’Avvocato Antonio Romei e l’Ing. Alessandro Gosti, responsabile tecnico del progetto nuovo stadio, accompagnati dall’Ing. Paolo Cervini e dall’Avv. Francesco Percassi, rispettivamente CEO e General Manager del partner industriale COSTIM RE.

Nel corso dell’incontro, l’Arch. Giovanni Giacobone di Sportium, società incaricata della progettazione, ha presentato la versione definitiva del progetto, illustrandone le caratteristiche e la piena conformità agli standard richiesti per l’organizzazione di competizioni internazionali di primo livello, tra cui UEFA EURO 2032, riscontrando pieno apprezzamento da parte della delegazione UEFA.

Il confronto ha confermato il significativo avanzamento del progetto sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico-finanziario, nonché la piena convergenza istituzionale sui prossimi passaggi. In tale contesto, l’Amministrazione comunale ha ribadito la propria disponibilità a proseguire con determinazione l’iter, con l’obiettivo di arrivare all’indizione della gara pubblica internazionale entro il prossimo giugno. Questo passaggio rappresenta una tappa fondamentale per consentire alla UEFA di includere Cagliari, entro il mese di luglio 2026, tra le città candidate a ospitare UEFA EURO 2032".