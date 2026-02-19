Ufficiale Cagliari, il talento Trepy ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli

Rinnovo importante in casa Cagliari. La società sarda in queste ore ha definito un nuovo accordo con Yael Trepy, attaccante classe 2006 autore di un gol al debutto con la maglia rossoblù a gennaio. Questa la nota del Cagliari:

"Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare il rinnovo del contratto del calciatore Yael Trepy che si lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2030.

Parigino di Villeneuve-Saint-Georges (comune della Val-de-Marne), classe 2006, l’attaccante è approdato in Sardegna nell’estate 2022 dopo aver mosso i primi passi nel Villeneuve Académie Football, società della sua città natale, e nell’US Créteil-Lusitanos. In rossoblù ha intrapreso un percorso di crescita significativo dentro e fuori dal campo, distinguendosi per maturità, serietà e valori umani.

Attaccante di grande struttura fisica, dotato al tempo stesso di tecnica, velocità e duttilità, può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: prima punta, seconda punta ed esterno d’attacco. Un profilo moderno, capace di unire potenza e qualità. Nel vivaio del Cagliari ha compiuto un’ascesa costante, passando dall’Under 18 all’Under 20 fino alla Prima squadra. Con l’Under 18 ha totalizzato 44 presenze, 14 gol e 5 assist; con l’Under 20 è stato protagonista di 57 partite, 12 reti e 2 assist, lasciando il segno nelle finali di Coppa Italia di categoria, vinta 3-0 sul Milan, e di Supercoppa Italiana, persa solo ai rigori contro l’Inter, entrambe disputate all’Arena Civica “Gianni Brera” nel 2025.

Trepy ha così conquistato la Prima squadra durante il ritiro estivo di preparazione alla stagione 2025/2026, sotto la guida di Fabio Pisacane, tecnico che lo aveva già allenato in Under 20. L’8 gennaio ha fatto il suo debutto in Serie A, trovando anche la rete pochi minuti dopo l’ingresso in campo per firmare il 2-2 in rimonta a Cremona: una giocata di tecnica e rapidità, con controllo di sinistro e conclusione potente alle spalle del portiere.

Il rinnovo rappresenta un segnale di continuità e fiducia reciproca, ulteriore testimonianza del lavoro del Club nel valorizzare i giovani, che crescono giorno dopo giorno grazie a una filosofia collaudata e a una sinergia costante tra le diverse aree societarie. Con una missione chiara: costruire il futuro guardando lontano, con lungimiranza.

Congratulazioni, Yael. Avanti insieme!".