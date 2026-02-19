Europa League, le formazioni ufficiali di Brann-Bologna: Dallinga fuori, gioca Castro

Dopo lo 0-0 del 6 novembre scorso, il Bologna ritrova il Brann sulla sua strada europea. Alle ore 18.45, tra le mura del Brann Stadion di Bergen, c'è infatti l'andata del playoff di Europa League. Queste le due formazioni ufficiali:

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.

Bologna (4-3-2-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Le parole di Italiano e Alexandersson

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ieri è intervenuto così in conferenza stampa per presentare l'incontro: "Questa partita è importante, senza dubbio. È una delle partite più importanti della stagione. Il pareggio di novembre? Abbiamo rivisto i primi 20 minuti e altre partite del Brann. Inizieremo a ritmo sostenuto. Mi aspetto che facciano più o meno lo stesso, ma dovremo adattarci se dovessero cambiare. Spero che ci siamo preparati correttamente". L'allenatore locale Freyr Alexandersson, invece, si è espresso in questo modo: "Abbiamo trascorso un ottimo periodo nel ritiro di Marbella, dove ci siamo allenati bene. C'è nuova energia nel gruppo, abbiamo inserito alcuni volti nuovi".