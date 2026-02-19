McTominay in forte dubbio, Bremer a parte nella Juve, parla Bonucci: le top news delle 18

Ultime dalla Continassa, dove Gleison Bremer e Jonathan David hanno lavorato a parte in vista della sfida di sabato col Como. I controlli a cui ieri si è sottoposto il difensore brasiliano, uscito dopo mezz’ora di gioco della sfida di Champions League, sono risultati negativi e non hanno evidenziato nulla. Il canadese è fermo invece per un’infiammazione nella zona dell’inguine e, al momento, sembrano poche le speranze di vederlo in campo dinanzi alla formazione di Fabregas.

Non va meglio al Napoli, per il quale resta forte il dubbio su Scott McTominay, in lotta con l'infiammazione al gluteo che è aumentata. Lo scozzese ha avuto questo problema per alcuni mesi, ma è riuscito a gestirlo giocando da protagonista 26 partite di fila. Ora però il muscolo è provato lasciando in bilico la sua possibilità di tornare in campo a Bergamo contro l'Atalanta, con il rischio di un possibile peggioramento del dolore. A proposito di nerazzurri, la squadra di mister Palladino si è ritrovata questa mattina a Zingonia per la consueta seduta di allenamento in vista del ritorno in campo per il campionato: tutto il gruppo era a disposizione del tecnico napoletano, eccezion fatta per Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che hanno svolto le terapie utili per rientrare dai rispettivi infortuni.

Infine, le parole di Leonardo Bonucci. L'attuale assistente della nazionale azzurra ha parlato così del ct Gattuso a Cronache di Spogliatoio: "Gattuso è un trascinatore, un leader, una grande persona. Questo tipo di trattamento lo ha voluto al 100% lui, sente che questa è la squadra che si deve tenere per far sì che tutti si sentano partecipi. Ci permette di stare vicini ai ragazzi, di far capire loro che ci siamo". E ancora su Ringhio: "Fa sentire importanti tutti. Uno dei miei ruoli è quello di preparare i calci piazzati offensivi e difensivi. Non c'è solo l'Arsenal (ride, ndr)… L'importante è essere credibile con i giocatori, se non gli trasmetti fiducia…".