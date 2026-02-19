Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono

La Conference League, arrivata in questa stagione alla sua quinta edizione, concede il palcoscenico internazionale a realtà che altrimenti farebbero molta fatica a viverlo, sia in chiave Champions che Europa League.

In queste realtà calcistiche, così, possiamo ritrovare anche vecchie conoscenze del calcio italiano, protagoniste in passato del campionato di Serie B.

Alle 18:45, ad esempio il Lech Poznan sfiderà il KuPS potendo contare su Pablo Rodriguez, centrocampista classe 2001 che ha vissuto il torneo cadetto con le maglie di Lecce, Brescia e Ascoli, e su Filip Jagiello che in seconda serie abbiamo visto con la maglia delle Rondinelle ma anche con quella del Genoa e dello Spezia.

Alla stessa ora, poi, l'AZ Alkmaar affronterà il Noah potendo contare sull'ex Spezia Jeroen Zoet, oppure il Losanna sfiderà il Sigma Olomuc con l’ex portiere di SPAL e Sampdoria Karlo Letica.

In serata spazio infine al Samsunspor dell'ex Cagliari Antoine Makoumbou (dove milita anche Olivier Ntcham) nel match contro lo Shkendija e al Rijeka che contro l'Omonia Nicosia potrà schierare l'ex di Chievo Verona e Monza Samuele Vignato.