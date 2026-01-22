Cagliari in pressing su Albarracin per l'attacco: ecco l'offerta per il Boston River

Il Cagliari sta premendo con il Boston River, società della capitale uruguaiana Montevideo, per riuscire ad accaparrarsi il giovane centravanti Agustin Albarracin (20 anni), classe 2005 che il direttore sportivo degli isolani Angelozzi sta provando ad assicurare al suo allenatore Pisacane in queste ore.

Ci sono aggiornamenti freschi sull'assalto del Cagliari ad Albarracin, forniti da Sky Sport. Stando a quanto viene riferito dall'emittente satellitare, i sardi stanno lavorando ad una proposta a titolo definitivo e hanno messo sul piatto del Boston River 2 milioni di euro, ai quali aggiungere il 50% sulla futura plusvalenza da riservare alla società del Sudamerica. La richiesta del Boston River è di 3,5 milioni di euro, ma in virtù dei rapporti molto buoni tra i due club, resiste un certo ottimismo a proposito della possibilità di arrivare al traguardo.

Albarracin ha tra l'altro ha un vantaggio, essendo dotato di doppio passaporto italiano che lo rende non extracomunitario e non fa occupare uno slot apposito al Cagliari. Il classe 2005, che è in grado di ricoprire più o meno tutti i ruoli dell'attacco, nella sua carriera ha 44 partite ufficiali e 2 gol con gli Wanderers, altra società di Montevideo nella quale è cresciuto prima di approdare al Boston River, in cui ha messo assieme 33 presenze e 11 reti.