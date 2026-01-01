Cagliari-Verona, i convocati di Pisacane: prima per Albarracin, rientra Deiola, out Pintus
Il tecnico del Cagliari Pisacane ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di campionato in programma domani contro il Verona alla Unipol Domus. Da segnalare la pima chiamata per il neo rossoblù Agustín Albarracín mentre la buona notizia è il rientro in lista di Alessandro Deiola. Assente invece Nicola Pintus per un affaticamento all’adduttore.
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci,
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Deiaola, Sulemana, Liteta.
Attaccanti: Kilicsoy, Gaetano, Albarracin, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Esposito.
