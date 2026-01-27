"Siamo gasati". Il Cagliari annuncia così Albarracin: tutti i dettagli

"Ufficiale: SIAMO GASATI". Il Cagliari annuncia così sui social l'acquisto di Agustin Albarracin, attaccante proveniente dal Club Atletico Boston River. Di seguito il comunicato dei rossoblù: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agustín Albarracín che si trasferisce a titolo definitivo dal Club Atlético Boston River e ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2030, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione a favore del Club.

Nato a Montevideo il 29 agosto 2005, Albarracín è cresciuto nel settore giovanile del Montevideo Wanderers, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nell’aprile 2023. Ha debuttato in prima squadra il 24 giugno seguente nell’incontro di Primera División pareggiato 0-0 contro il Peñarol; il 23 luglio ha segnato il suo primo gol in prima squadra (44 presenze e 2 gol in totale) decidendo la trasferta contro il Boston River, squadra che lo acquisterà nel 2025 e dalla quale ora si trasferisce in Sardegna. Con il Boston River ha all’attivo 33 presenze e 11 gol. Il 26 febbraio 2025 ha debuttato in Coppa Libertadores nell’1-1 contro la Ñublense, mentre in Coppa Sudamericana sono 4 le presenze con 2 gol all’attivo.

Albarracín è un attaccante moderno e dinamico, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Predilige partire da posizione centrale, accanto a un partner d’attacco, ma sa adattarsi con efficacia anche sull’esterno, mettendo in mostra rapidità, qualità tecnica e spiccato senso del gol. Giocatore di talento e personalità, abbina ottime doti di finalizzazione a una naturale capacità di partecipare alla manovra. Le sue prestazioni lo hanno rapidamente portato a essere considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio uruguaiano, fino alla convocazione e al ruolo da protagonista con la Nazionale Under 20: 12 presenze (6 al Campionato Sudamericano) e 1 gol per lui con la “Celeste” Sub-20, dove ha legato in modo particolare con un altro prospetto uruguaiano nella rosa rossoblù qual è Juan Martín Rodríguez.

Con l’arrivo di Agustín Albarracín, prosegue la lunga e prestigiosa tradizione che lega l’Uruguay al Cagliari: un rapporto che dura da oltre 40 anni e che ha visto numerosi grandi nomi sbarcare in Sardegna, diventando protagonisti in campo e simboli eterni della storia rossoblù. Benvenuto a Cagliari, Agustín!".