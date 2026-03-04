Albarracin aspetta la chance da Pisacane. Intanto gioca (e segna) con il Cagliari Primavera

L'attaccante uruguaiano Agustin Albarracin è arrivato al Cagliari nelle ultime ore dello scorso calciomercato di gennaio, pagato 2 milioni di euro dal Boston River in patria, e il suo percorso con la maglia rossoblù dei sardi prevede un inserimento graduale. Tanto che, quando ancora deve fare il suo debutto con la prima squadra di Pisacane, per il classe 2005 è stato previsto un approccio iniziale con la selezione Primavera allenata da Pisano.

Quest'oggi infatti il nome di Albarracin figurava tra i titolari della sfida tra Torino e Cagliari valevole per il campionato Primavera 1 e terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei granata. Con il gol del Cagliari che è stato segnato proprio da Albarracin, grazie a un tiro forte dall'interno dell'area.

Se in Italia ancora Albarracin non è sceso in campo da professionista, discorso diverso invece per i suoi trascorsi in Uruguay. Il classe 2005, infatti, vanta 77 presenze tra Montevideo Wanderers (44), la sua prima squadra in carriera, e il Boston River (33) da cui l'ha preso poi il Cagliari.