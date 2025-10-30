Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "Ci sta mancando lucidità, siamo troppo frenetici"

Non sorride il turno infrasettimanale al Cagliari di mister Pisacane che, davanti al pubblico della Unipol Domus, esce sconfitto 2-1 contro il Sassuolo. Non basta la rete di Esposito per rinvigorire i rossoblù. Al termine del match, in sala stampa, il tecnico degli isolani ha commentato la prestazione dei suoi.

20:40 La conferenza stampa comincerà a breve.

21:05 Inizia la conferenza stampa.

Che valutazione dà alla gara?

"Penso che il Cagliari abbia fatto nei primi 40 minuti la partita che doveva fare e poi è normale che loro abbiano preso più coraggio ed è successo un po’ quello che è emerso a Verona. Dispiace perché volevamo metterci in una classifica più serena, ma dobbiamo essere realisti e guardare alle assenze che stanno pesando ora. Sono fiducioso e sono convinto che quando recupereremo le assenze potremo sicuramente cambiare l'esito delle partite".

Perché la scelta di Luperto fuori e Felici subentrato?

"Luperto fa parte delle scelte di un allenatore. Non ne facciamo un dramma. Io mi aspettavo un inizio diverso da Luperto, non ho visto quel giocatore ammirato in passato e spero di riaverlo presto. In queste prime partite non ha reso come potrebbe rendere e resta un giocatore importante che spero quanto prima di mettere in campo. Felici ha fatto gol a Verona e in questo momento è uno spacca partite e per strategia ho deciso di impiegarlo in corsa".

La curva vi ha continuato a sostenere nonostante le libecciate dell'ultimo periodo...

"La Curva ci ha incoraggiato a fine partita e io mi concentro solo su quello. Da calciatore non mi piaceva perdere in casa, figuriamoci da allenatore. Mi auguro che quest’anno possiamo invertire questo trend in casa. Come si esce dalle libecciate? Rimanendo verticali e non andando indietro alle cose illogiche che spesso ci sono in questo sport. Sapevamo che questi momenti sarebbero arrivati, ce lo prendiamo e metteremo ancora più lavoro per uscirne".

Ha sentito un po' di chiacchiericcio da parte dell'ambiente per l'andamento del suo Cagliari?

"Fa parte delle cose illogiche, se rimonti come hai fatto a Verona le chiacchiere stanno a zero. Così come se stasera ci provi fino alla fine vuol dire che hai un gruppo sano. Io cerco di controllare solo quello che posso controllare, non le chiacchiere".

Pensa che ci sia qualcosa da raddrizzare in difesa?

"Abbiamo una linea molto giovane e negli ultimi turni troppi gol presi. Questa rosa doveva avere due elementi cardine, uno è infortunato e uno come Luperto lo stiamo aspettando. Ma quando prendi tanti gol è colpa un po’ di tutti".

È contento del gol di Esposito?

"Come ho detto spesso il gol per una punta è solo quello che si vede dell’iceberg. Io sono sempre stato contento delle prestazioni di Esposito. Ora mi auguro che come lui anche altri possano sbloccarsi quanto prima. Il nostro obiettivo è restare nella categoria e le reti di tutti sono fondamentali".

Cosa manca a questo Cagliari?

"Ci sta mancando lucidità, se la voglia diventa frenesia poi sbagli sempre l’ultimo passaggio. Però la volontà di fare le cose buone c’è nel gruppo. Volevamo regalarci una classifica più serena, non è successo e dobbiamo lavorare di più. Alcuni con foga stanno facendo troppi errori tecnici".

21:14 Termina la conferenza stampa.