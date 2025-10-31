Il Sassuolo sorride e va a due punti dall'Europa. Il gol di Esposito l'unica bella notizia del Cagliari

Senza Domenico Berardi ci pensano i suoi compagni di reparto Lauriente e Pinamonti a trascinare il Sassuolo, che batte il Cagliari 1-2 alla Domus Arena e si porta a soli due punti dalla zona Europa. Continua il periodo di crisi per i rossoblù, alla terza sconfitta di fila in casa e reduci da cinque partite senza successi. L'unico bagliore per la squadra di Pisacane è il ritorno al gol di Sebastiano Esposito 23 partite dopo l'ultima volta (QUI l'approfondimento).

Mastica amaro Fabio Pisacane nel post gara: "Penso che il Cagliari abbia fatto nei primi 40 minuti la partita che doveva fare e poi è normale che loro abbiano preso più coraggio ed è successo un po’ quello che è emerso a Verona. Dispiace perché volevamo metterci in una classifica più serena, ma dobbiamo essere realisti e guardare alle assenze che stanno pesando ora. Sono fiducioso e sono convinto che quando recupereremo le assenze potremo sicuramente cambiare l'esito delle partite. Cosa manca? Ci sta mancando lucidità, se la voglia diventa frenesia poi sbagli sempre l’ultimo passaggio. Però la volontà di fare le cose buone c’è nel gruppo. Volevamo regalarci una classifica più serena, non è successo e dobbiamo lavorare di più. Alcuni con foga stanno facendo troppi errori tecnici".

Sorride invece Fabio Grosso, che torna alla vittoria dopo la battuta d'arresto con la Roma: "Quanto sono soddisfatto? Tantissimo, essere riusciti a portare a casa l'intera posta in palio vuol dire tanto. Cagliari è sempre un campo difficile e vincere uno scontro diretto è importante. Noi dobbiamo sempre perseverare nel lavoro e cercare di portare a casa ciò che ci siamo prefissati. Conosciamo quelle che sono le insidie della Serie A e dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi per terra. Sono contento del gruppo che, nonostante sia un gruppo abbastanza nuovo, si sta amalgamando bene".