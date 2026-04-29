Cagliari, oggi Pavoletti si è operato al ginocchio sinistro a Villa Stuart
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In casa Cagliari, oltre alla nota sulle condizioni di Borrelli e Mendy, è emersa nella giornata di oggi una decisione clinica riguardante Leonardo Pavoletti. Questa la nota della società sarda in merito:
"A seguito di visite specialistiche, nella giornata odierna il calciatore Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. L’operazione di cleaning articolare, effettuata presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è riuscita perfettamente".
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