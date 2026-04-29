Atletico Madrid-Arsenal, le formazioni ufficiali: Lookman dal 1', parte esterno di centrocampo
Queste le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Arsenal, seconda semifinale di Champions League che vedrà in campo i Colchoneros contro la capolista della Premier: Simeone dimostra di non aver paura e forse ispirato dalla spettacolare gara di Parigi va a caccia di gol, con Griezmann e Alvarez davanti ma anche Lookman a centrocampo.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez.
A disposizione: Musso (P), Esquivel (P), Mendoza, Sorloth, Álex Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Boñar, Julio Díaz.
Allenatore: Simeone.
Arteta non cambia molto rispetto all'ultima gara contro il Newcastle: spazio a Gyokeres dal 1', con lo svedese preferito a Jesus e Saka che parte dalla panchina. Tocca a Martinelli e Madueke sulle ali, mentre Eze, recuperato in extremis, si siede di fianco al tecnico.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapiè; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres.
A disposizione: Arrizabalaga (P), Setford (P), Mosquera, Saka, Jesus, Eze, Nørgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.
Allenatore: Arteta.