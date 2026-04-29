TMW News L'altro sport di PSG-Bayern Monaco. La battaglia Champions

Nel corso del TMW News di oggi spazio ad una serie di considerazioni sulla spettacolare partita di Champions che si è giocata ieri sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Ne parliamo con Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, con cui facciamo un amaro raffronto con il calcio italiano attuale. Spazio poi alla battaglia Champions con la Juve che in questo momento pare favorita avendo tre punti in più rispetto a Roma e Como.

La soddisfazione di Luis Enrique

"Siamo davvero contenti e penso che meritassimo di vincere, ma poteva starci anche un pareggio, e avremmo persino potuto di perdere, perché questa partita è stata incredibile", ha detto il tecnico del PSG dopo la vittoria di ieri sera. "Non ho mai visto una partita con questo ritmo. Bisogna fare i complimenti agli avversari, ai giocatori. Quando si è in vantaggio per 5-2, gli avversari si prendono grandi rischi: sono una squadra di altissimo livello. È stata dura, e lo sarà anche la partita di ritorno. Bisogna godersi il momento e rendersi conto che questa è solo la terza partita che hanno perso in tutta la stagione".

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