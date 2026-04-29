Lazio, ripresa verso la Cremonese: in tre hanno lavorato a parte

Lazio di nuovo in campo, con in testa la prossima sfida in casa della Cremonese e soprattutto il doppio match contro l'Inter, prima in campionato e poi all'Olimpico per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio.

Nella giornata di oggi Gila e Zaccagni, insieme a Marusic, hanno lavorato a parte con l'obiettivo di recuperare per la sfida di lunedì. Fuori invece Cataldi, secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, col centrocampista alle prese con un principio di pubalgia e una sindrome influenzale. La sensazione è che il giocatore sarà preservato fino alla finale di Coppa Italia, con l'idea di farlo arrivare al top all'appuntamento.