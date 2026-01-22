Cagliari, per Prati si è scatenata un'asta: tre club di Serie A si danno battaglia

Il mercato rossoblù entra nel vivo con due volti nuovi subito operativi. Da ieri Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana sono ufficialmente giocatori del Cagliari e hanno già raggiunto Assemini per mettersi a disposizione dello staff. Sabato, al Franchi contro la Fiorentina, potrebbero arrivare i primi minuti.

Dossena torna in Sardegna in prestito dal Como, lì dove aveva vissuto due stagioni da protagonista tra Serie B e A, valorizzato da Ranieri prima della consacrazione nel massimo campionato. Sulemana, invece, arriva dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto: classe 2003, era stato seguito a lungo dopo l’ottimo finale di stagione a Verona, quando risultò decisivo nella corsa salvezza.

Nel frattempo, sul fronte uscite, resta aperto il dossier Matteo Prati: sul centrocampista, pagato cinque milioni più bonus, si è acceso l’interesse di Torino, Verona e Genoa, mentre prosegue il dialogo col Parma per un possibile scambio di prestiti che coinvolgerebbe Luvumbo e Cutrone. Decisioni strategiche in arrivo. A scriverlo è La Nuova Sardegna.