Cagliari, Pisacane: "Con le big non possiamo sbagliare. Rodriguez? Futuro importante"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 14^ giornata di Serie A.

Cosa vi hanno insegnato le sfide con Juve e Napoli?

"Ci hanno insegnato che non si può sbagliare nulla, alla prima distrazione queste squadre ti puniscono. Speriamo di aver imparato la lezione. Rimane l'amarezza per non aver passato turno in coppa, ma resta l'orgoglio per la prestazione regalata ai tifosi".

La Roma gioca uomo contro uomo.

"Non è solo la Roma, lo fanno tutti che ti vengono a prendere altissimo. Dovremo essere veloci nell'esecuzione e attaccare gli spazi bene. Abbiamo preparato diverse cose, speriamo di metterle in pratica".

Ci racconta Rodriguez?

"Un ragazzo che ha aspettato il suo momento, nessuno aveva dubbi e viene da una realtà in cui spesso ha giocato davanti a milioni di occhi. Ha un futuro importante dalla sua parte, non vedeva l'ora di scendere in campo e mi auguro per lui che questo possa essere l'inizio di una grande carriera".