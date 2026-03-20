Cagliari, Pisacane: "Ho ritrovato la mia squadra, così possiamo centrare l'obiettivo"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Napoli valido per la 30^ giornata.

E' possibile uscire con soddisfazione da una partita persa?

"E' stata una partita diversa da Pisa, dove non abbiamo giocato da Cagliari. Stasera siamo tornati nello spirito ad essere il Cagliari e nella prestazione abbiamo sbagliato poco. Se non prendo punti non sono soddisfatto, ma è una partita diversa dalle ultime. Dobbiamo fare qualcosa in più, evidentemente questo non basta per portare punti a casa".

All'inizio Esposito e Folorunsho, poi Kilicsoy: il palleggio del Napoli vi ha fatto stare più bassi?

"Al netto del piano gara, contro calciatori del genere è dura. I meriti sono stati dell'avversario. Partire con Folo è stato per mettere a gara in corso Kilicsoy e avere più qualità nell'ultimo terzo di campo. Dispiace perché anche all'andata abbiamo fatto una buona partita, ritrovando il Napoli zeppo di campioni. Prendiamo le cose positive e concentriamoci su questo finale: abbiamo capito cosa serve per raggiungere il nostro obiettivo".

La squadra giovane ti preoccupa per il finale di stagione?

"Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto 3 mesi di astinenza. Poi ci siamo ripresi e adesso siamo di nuovo in quella fase. La mente fa tutto, che la squadra sia giovane o esperta. Dipende anche da noi dello staff e dall'ambiente rimanere verticali, è in questi momenti che costruisci i successi del futuro. Vado a casa non soddisfatto ma rincuorato, perché ho ritrovato la mia squadra. mi auguro che da qui alla fine abbiamo questo atteggiamento, così raggiungeremo quello che vogliamo".