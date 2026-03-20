Colpo Napoli in casa del Cagliari, Castro nel mirino del Milan: le top news delle 22

Colpo del Napoli in casa del Cagliari: nell'anticipo del 30° turno di Serie A, gli azzurri si impongono 1-0 e scavalcano provvisoriamente il Milan al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Inter. Decide McTominay: il centrocampista scozzese ha deciso Cagliari-Napoli con la rete che ha regalato agli azzurri il quarto successo consecutivo e che conferma il suo impatto devastante nel campionato italiano. Il numero 8 di Conte ha aperto la partita dopo pochi minuti, ribadendo in rete una respinta di Caprile sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Castro nel mirino del Milan per l'attacco

Dopo l’Inter anche l’altra squadra di Milano ha messo gli occhi su Santiago Castro, grande protagonista anche ieri sera all’Olimpico nella sfida fra il Bologna e la Roma – gol e assist nel 4-3 dei rossoblù nel ritorno degli ottavi di Europa League – e trascinatore della formazione di Vincenzo Italiano con qui con undici reti in 40 presenze nelle varie competizioni. Come si legge su Sportmediaset infatti il Milan avrebbe inserito il nome dell’argentino nella short list di Igli Tare per la prossima stagione assieme ai nomi di Retegui, Lewandowski e Kean. I rossoneri infatti a gennaio hanno puntato sull’arrivo di Niclas Fullkrug che però sembra destinato a salutare nel prossimo mercato estivo. Con anche Santiago Gimenez in bilico e l’affare Leao in fase di evoluzione, il Milan si trova dunque a cercare un attaccante per la prossima stagione.

Rinnovo in casa Parma

Daniel Mikołajewski continua con il Parma. Fresco di convocazione in Under 21, il polacco, capocannoniere del campionato Primavera con 16 gol, ha firmato il rinnovo fino al 2030: "Parma Calcio comunica che l’attaccante Daniel Mikołajewski ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030. Approdato a Parma all’età di 16 anni, Daniel ha intrapreso un percorso di crescita costante e proficuo all’interno del settore giovanile gialloblu. Protagonista di una stagione di alto profilo con la formazione U20, dove ha già messo a segno 16 reti, l’attaccante polacco si è guadagnato quest’anno anche 5 convocazioni con la Prima Squadra, confermandosi come un profilo di grande prospettiva nel piano di crescita del Club. Daniel è uomo squadra e trascinatore della U20 gialloblu, in campo non si risparmia ed è sempre pronto ad aiutare i compagni".