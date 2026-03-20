Juve NG, Brambilla: "Stabilmente in zona playoff. Probabilmente, non era mai successo"

Vigilia di gara pe la Juventus Next Gen, che domani pomeriggio - sabato 21 marzo - affronterà il Gubbio nel match valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie C, Girone A. Fischio di inizio del confronto fissato alle ore 14:30.

Del confronto, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico Massimo Brambilla: "L'epilogo della gara di andata, con la punizione di Faticanti che ci ha regalato un punto, è stato un finale importante per noi, che stavamo vivendo un periodo non semplice a livello di risultati: il punto ottenuto in Umbria, in inferiorità numerica e negli istanti finali di match, ci ha dato indubbiamente una spinta per riprendere il nostro cammino. Chiaramente adesso, un girone dopo, affronteremo il Gubbio in maniera diversa, con più consapevolezza, perché siamo maturati, abbiamo acquisito esperienza e inserito in rosa anche alcuni giocatori nuovi che hanno già dimostrato le loro grandi qualità, pur dovendo ancora inserirsi completamente all'interno del gruppo. Siamo pronti per questo finale di campionato, a partire proprio dalla prossima partita che sarà uno scontro diretto per accedere ai playoff e di conseguenza sarà fondamentale fare punti".

E proprio sui playoff: "Fino a oggi, abbiamo fatto bene perché penso che un campionato così regolare negli ultimi anni non l'avevamo mai fatto. Ci troviamo stabilmente in zona playoff da un po' di giornate e uno scenario del genere, probabilmente, non si era mai verificato negli anni precedenti. Ora abbiamo questo finale di stagione da affrontare con la stessa attenzione avuta nelle precedenti gare, dovremo capire ancora meglio il valore che abbiamo raggiunto perché le sfide che affronteremo diventeranno sempre più difficili, saranno sempre più combattute. Ma sono tranquillo, i ragazzi sono pronti per affrontare al meglio questi impegni, anche se chiaramente l'ultima parola spetterà al campo".

Conclude: " Dobbiamo avere la testa libera e pensare soltanto ad andare forte, a far bene perché le qualità ce le abbiamo e abbiamo tutti i mezzi per poterci giocare bene questo finale di campionato".