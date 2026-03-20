Union Brescia, Corini avvisa: "Consolidare il margine di vantaggio per centrare il secondo posto"

La questione promozione diretta nel Girone A di Serie C si è chiuso lunedì scorso, quando il Vicenza ha battuto l'Inter U23 e ha centrato la Serie B con sei giornate di anticipo, approfittando anche del pari dell'Union Brescia arrivato il venerdì. Per la Leonessa, quindi, non resta che consolidare quell'attuale secondo posto, per tentare poi il tutto per tutti ai playoff.

Di questo e molto altro, alla vigilia della sfida contro l'Ospitaletto, ha palato Eugenio Corini: "Abbiamo circa 10 giocatori fuori, tre che hanno recuperato ieri ma non tutti possono giocare dall'inizio, a ogni modo la volontà è quella di schierare in campo la miglior formazione possibile perché siamo nella fase finale della stagione, quella dove i punti pesano, e pesano per l'obiettivo che abbiamo, quello del secondo posto: abbiamo un piccolo margine di vantaggio, ma dovremmo consolidarlo. Contro, per altro, un avversario che sta facendo bene. Clima un po' disfattista? Non dobbiamo distogliere l'attenzione dal fatto che la società ha soli 8 mesi e ha riportato entusiasmo a Brescia, c'è un obiettivo importante da perseguire ma servono tempo e lavoro".

Conclude quindi: "Il Vicenza ha super performato, ha stravinto il campionato, e noi siamo i primi di quelli che non hanno vinto, quindi ripeto che c'è da consolidare questo secondo posto. Che è un traguardo importante visto anche tutto quello che ha passato la società. L'analisi completa la faremo poi a stagione conclusa".