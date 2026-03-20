I tifosi della Ternana sbottano contro la proprietà: "Di fronte all’ennesimo circo imprenditoriale"

In campo in questi minuti la Ternana, che in occasione della 33ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, sta affrontando la Sambenedettese: vantaggio delle Fere, quando il match sta volgendo verso la sua fine. Ma non bastano i tre punti - eventuali - a far placare la polemica dei tifosi contro la proprietà, con lo zoccolo duro del tifo organizzato, la Curva Nord Terni, che ha diramato un comunicato piuttosto duro nei confronti della stessa.

Di seguito, la nota:

"La nostra mentalità ci ha sempre spinto a difendere i nostri colori, solo ed esclusivamente mettendo il bene della Ternana al primo posto.

SENZA COMPROMESSI, SENZA INTERESSI, SENZA GUADAGNI!

Come abbiamo fatto con il progetto stadio, difendendo un possibile bene che potrebbe portare lustro alla città di Terni e alla Ternana. Ma come ormai da consuetudine ci troviamo di fronte all’ennesimo circo imprenditoriale. Dipendenti che non vengono pagati, debiti su debiti, viscidi individui schifati e allontanati e poi di colpo ricomparsi, esoneri lampo senza motivi e senza trovare valide alternative. Le voci che girano intorno ai Rizzo non sono di certo le migliori, soprattutto per il futuro della nostra Ternana. Siamo stufi ogni anno di osservare queste diatribe; siamo stufi di non trovare un imprenditore degno e serio. La Ternana non è un giocattolo, per noi è la nostra vita e non staremo a guardare e a lasciarla morire. Ci rivolgiamo ora ai signori Rizzo, i fantasmi quasi mai visti a Terni. Abbiamo provato a chiedere delucidazioni sul momento senza mai aver ricevuto risposta. Quindi vogliamo essere chiari una volta per tutte.

CHE NESSUNO SI PERMETTA DI GIOCARE CON LA NOSTRA PASSIONE! COME ABBIAMO DIMOSTRATO ALTRE VOLTE SIAMO PRONTI A TUTTO PER DIFENDERE LA TERNANA! A buon intenditor poche parole.. Adesso signori Rizzo scegliete il vostro futuro, noi stiamo alla finestra statene certi".