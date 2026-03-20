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Palestra in azzurro, Pisacane: "Oggi mi ha chiesto di parlare, custodisco nel cuore cosa ha detto"

Palestra in azzurro, Pisacane: "Oggi mi ha chiesto di parlare, custodisco nel cuore cosa ha detto"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:57Serie A
Giacomo Iacobellis

Mister Fabio Pisacane, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga col Napoli, ha commentato così la prestazione del suo Cagliari: "Stasera abbiamo rivisto il Cagliari nello spirito. Il Cagliari visto a Pisa non ci appartiene, non siamo stati da Cagliari, e l'approccio di oggi è quindi un aspetto positivo. Prendere un gol dopo 90 secondi contro una corazzata come il Napoli ti può far disunire e sgretolare, invece i ragazzi meritano i complimenti perché sono rimasti in partita. Abbiamo però sbagliato qualche occasione...".

Sulle sue scelte tattiche: "Abbiamo lasciato un Napoli zeppo di top player e oggi ce lo siamo ritrovati così. A posteriori rifarei le stesse scelte, anche Folorunsho al posto di Kilicsoy nella formazione titolare".

Sulla convocazione di Palestra in Nazionale: "Siamo felicissimi, certifica il lavoro che stiamo facendo con questi ragazzi. Penso anche a Kilicsoy che andrà con la Turchia a fare i playoff. Oggi Palestra nell'ora di riposo mi ha chiesto di parlare e tengo custodito nel cuore ciò che ci siamo detti. È stata una cosa bella, il ragazzo si è sentito di ringraziarci, ma il contenuto me lo tengo per me. Sono cose che muovono certe corde dentro".

Sulla classifica e la corsa salvezza: "Finora ho guardato la classifica due-tre volte nella prima volta del campionato e basta. Oggi siamo a +6 sulla terzultima, il destino è nelle nostre mani. Sappiamo che non ci sta girando bene, ma nell'ultima partita ci abbiamo messo del nostro. Sono convinto che presto accoglieremo di nuovo la buona sorte".

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