Palestra in azzurro, Pisacane: "Oggi mi ha chiesto di parlare, custodisco nel cuore cosa ha detto"

Mister Fabio Pisacane, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga col Napoli, ha commentato così la prestazione del suo Cagliari: "Stasera abbiamo rivisto il Cagliari nello spirito. Il Cagliari visto a Pisa non ci appartiene, non siamo stati da Cagliari, e l'approccio di oggi è quindi un aspetto positivo. Prendere un gol dopo 90 secondi contro una corazzata come il Napoli ti può far disunire e sgretolare, invece i ragazzi meritano i complimenti perché sono rimasti in partita. Abbiamo però sbagliato qualche occasione...".

Sulle sue scelte tattiche: "Abbiamo lasciato un Napoli zeppo di top player e oggi ce lo siamo ritrovati così. A posteriori rifarei le stesse scelte, anche Folorunsho al posto di Kilicsoy nella formazione titolare".

Sulla convocazione di Palestra in Nazionale: "Siamo felicissimi, certifica il lavoro che stiamo facendo con questi ragazzi. Penso anche a Kilicsoy che andrà con la Turchia a fare i playoff. Oggi Palestra nell'ora di riposo mi ha chiesto di parlare e tengo custodito nel cuore ciò che ci siamo detti. È stata una cosa bella, il ragazzo si è sentito di ringraziarci, ma il contenuto me lo tengo per me. Sono cose che muovono certe corde dentro".

Sulla classifica e la corsa salvezza: "Finora ho guardato la classifica due-tre volte nella prima volta del campionato e basta. Oggi siamo a +6 sulla terzultima, il destino è nelle nostre mani. Sappiamo che non ci sta girando bene, ma nell'ultima partita ci abbiamo messo del nostro. Sono convinto che presto accoglieremo di nuovo la buona sorte".