Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina avanti sul Trento

Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina avanti sul TrentoTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 21:20Serie C
Claudia Marrone

Dopo i primi verdetti emersi precedente turno - promozione del Vicenza in Serie B e retrocessione della Triestina in Serie D - ha preso il via questa sera la 33ª giornata di Serie C, che si concluderà poi, come di consueto, nella serata di lunedì, con un ricco programma del Girone C.

Oggi in campo, invece, gli altri due raggruppamenti, con i primi cinque match del turno che hanno preso il via alle ore 20.30 e hanno quindi da poco archiviato i primi tempi. Per quel che riguarda il Girone A, Triestina mai doma e per ora in vantaggio sul Trento, che si complica da solo la strada esattamente come fa la Virtus Verona, che dopo i primi 45' è sotto con l'Albinoleffe, mentre nel Girone B Arezzo avanti di un gol sul Bra, esattamente come è il Perugia nello scontro diretto con la Torres; a reti bianche, Ternana-Samb.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Trento-Triestina 0-1
41' Faggioli
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-2
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V)
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 – Giana Erminio-Pergolettese
Ore 14.30 – Union Brescia-Ospitaletto
Ore 17.30 – Pro Vercelli-Lumezzane
Ore 17.30 – Renate-Vicenza
Domenica 22 marzo
Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco
Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella
Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 58, Lecco 54, Trento 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane 44, Giana Erminio 42, Inter U23 42, Pro Vercelli 41, Novara 41, AlbinoLeffe 40, Ospitaletto 37, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 4

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Bra-Arezzo 0-1
40' Cianci
Perugia-Torres 1-0
37' Bolsius
Ternana-Sambenedettese 0-0
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Vis Pesaro
Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Gubbio
Ore 14.30 – Pianese-Pontedera
Ore 17.30 – Campobasso-Forlì
Ore 17.30 – Carpi-Pineto
Ore 17.30 – Ravenna-Livorno
Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 – Atalanta U23-Casertana
Domenica 22 marzo
Ore 12.30 – Cavese-Foggia
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano
Ore 14.30 – Cosenza-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Picerno
Ore 14.30 – Sorrento-Crotone
Ore 14.30 – Trapani-Potenza
Lunedì 23 marzo
Ore 20.30 – Catania-Casarano
Ore 20.30 – Monopoli-Benevento
Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le... Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le classifiche
Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa... Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa
Salernitana, 15 aprile data importante per la cessione. Si attende incontro dal notaio... Salernitana, 15 aprile data importante per la cessione. Si attende incontro dal notaio per le firme
Altre notizie Serie C
I tifosi della Ternana sbottano contro la proprietà: "Di fronte all’ennesimo circo... I tifosi della Ternana sbottano contro la proprietà: "Di fronte all’ennesimo circo imprenditoriale"
Juve NG, Brambilla: "Stabilmente in zona playoff. Probabilmente, non era mai successo"... Juve NG, Brambilla: "Stabilmente in zona playoff. Probabilmente, non era mai successo"
Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina... Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina avanti sul Trento
Ravenna, la B diretta è utopia. Mandorlini: "Vogliamo affermarci come miglior terza... Ravenna, la B diretta è utopia. Mandorlini: "Vogliamo affermarci come miglior terza di tutti i gironi"
Union Brescia, Corini avvisa: "Consolidare il margine di vantaggio per centrare il... Union Brescia, Corini avvisa: "Consolidare il margine di vantaggio per centrare il secondo posto"
Morrone: "Ascoli in ottima forma, ma credo che l'Arezzo abbia un piccolo vantaggio"... Esclusiva TMWMorrone: "Ascoli in ottima forma, ma credo che l'Arezzo abbia un piccolo vantaggio"
Ascoli, Curado avvisa l'Arezzo: "Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto" Ascoli, Curado avvisa l'Arezzo: "Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto"
Vicenza, Gallo: "C'è sintonia con il club, non vedo problemi per andare avanti insieme"... Vicenza, Gallo: "C'è sintonia con il club, non vedo problemi per andare avanti insieme"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tutti i numeri del Napoli con e senza Scott McTominay in campo nella stagione 2025-26
Immagine top news n.2 Chi è Paul Mendy, il talento classe 2007 che il Cagliari ha fatto esordire contro il Napoli
Immagine top news n.3 Il Napoli mette la quarta ed è secondo: altra vittoria di misura, a Cagliari decide McTominay
Immagine top news n.4 Milan, Leao salta il Torino: problema all'adduttore, non sarà neanche convocato
Immagine top news n.5 Roma, tegola Manu Koné: ha una lesione al bicipite femorale e dovrà fermarsi per 4 settimane
Immagine top news n.6 Juve, il rinnovo di Spalletti arriva nella sosta? Il tecnico: "Può essere il momento giusto"
Immagine top news n.7 D'Agostino: "Chiesa può essere un fattore per l'Italia. Giocatore che spacca la partita"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.2 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.3 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Baturina è sempre stato incedibile per il Como. E il prezzo è schizzato alle stelle
Immagine news Serie A n.2 All'improvviso l'Udinese: invenzione di Zaniolo, gol di Ekkelenkamp. 1-0 sul Genoa
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane sul debutto di Mendy: "Mi ha stupito, ci ha dato quello che ci serviva"
Immagine news Serie A n.4 Colpo Napoli in casa del Cagliari, Castro nel mirino del Milan: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Palestra in azzurro, Pisacane: "Oggi mi ha chiesto di parlare, custodisco nel cuore cosa ha detto"
Immagine news Serie A n.6 Come Buongiorno si è messo gli errori alle spalle: "Non ho mai mollato, Conte mi è stato vicino"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Modesto è carico: "Vincere a Modena dopo 47 anni sarebbe bellissimo"
Immagine news Serie B n.2 Samp, in arrivo la contestazione. Gli ultras: "Ci siamo rotti il caz*o. Sabato tutti a Bogliasco"
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Cole: "Difenderò i principi, i valori e la storia del Cesena. Domani abbiamo bisogno dei tifosi"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani: "Cesena da non sottovalutare. Cole? La sua impronta si vedrà"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, ecco la data del recupero Catanzaro-Modena: si giocherà martedì 14 nel pomeriggio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le classifiche
Immagine news Serie C n.2 I tifosi della Ternana sbottano contro la proprietà: "Di fronte all’ennesimo circo imprenditoriale"
Immagine news Serie C n.3 Juve NG, Brambilla: "Stabilmente in zona playoff. Probabilmente, non era mai successo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina avanti sul Trento
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, la B diretta è utopia. Mandorlini: "Vogliamo affermarci come miglior terza di tutti i gironi"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini avvisa: "Consolidare il margine di vantaggio per centrare il secondo posto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.2 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.4 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.5 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
Immagine news Calcio femminile n.6 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince