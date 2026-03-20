Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina avanti sul Trento

Dopo i primi verdetti emersi precedente turno - promozione del Vicenza in Serie B e retrocessione della Triestina in Serie D - ha preso il via questa sera la 33ª giornata di Serie C, che si concluderà poi, come di consueto, nella serata di lunedì, con un ricco programma del Girone C.

Oggi in campo, invece, gli altri due raggruppamenti, con i primi cinque match del turno che hanno preso il via alle ore 20.30 e hanno quindi da poco archiviato i primi tempi. Per quel che riguarda il Girone A, Triestina mai doma e per ora in vantaggio sul Trento, che si complica da solo la strada esattamente come fa la Virtus Verona, che dopo i primi 45' è sotto con l'Albinoleffe, mentre nel Girone B Arezzo avanti di un gol sul Bra, esattamente come è il Perugia nello scontro diretto con la Torres; a reti bianche, Ternana-Samb.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Trento-Triestina 0-1

41' Faggioli

Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-2

7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V)

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Giana Erminio-Pergolettese

Ore 14.30 – Union Brescia-Ospitaletto

Ore 17.30 – Pro Vercelli-Lumezzane

Ore 17.30 – Renate-Vicenza

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco

Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano

Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella

Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 58, Lecco 54, Trento 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane 44, Giana Erminio 42, Inter U23 42, Pro Vercelli 41, Novara 41, AlbinoLeffe 40, Ospitaletto 37, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 4

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Bra-Arezzo 0-1

40' Cianci

Perugia-Torres 1-0

37' Bolsius

Ternana-Sambenedettese 0-0

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Vis Pesaro

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Gubbio

Ore 14.30 – Pianese-Pontedera

Ore 17.30 – Campobasso-Forlì

Ore 17.30 – Carpi-Pineto

Ore 17.30 – Ravenna-Livorno

Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 67, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Ternana 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 31, Torres 30*, Sambenedettese 28*, Bra 26, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Atalanta U23-Casertana

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Cavese-Foggia

Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano

Ore 14.30 – Cosenza-Latina

Ore 14.30 – Siracusa-Picerno

Ore 14.30 – Sorrento-Crotone

Ore 14.30 – Trapani-Potenza

Lunedì 23 marzo

Ore 20.30 – Catania-Casarano

Ore 20.30 – Monopoli-Benevento

Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva