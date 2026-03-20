Tutti i numeri del Napoli con e senza Scott McTominay in campo nella stagione 2025-26

C’è un Napoli con Scott McTominay e un Napoli senza, ormai è chiaro a tutti. I numeri raccontano in modo piuttosto chiaro quanto il centrocampista scozzese sia diventato centrale nel sistema di gioco degli azzurri. In campionato, con lui in campo, il bilancio è solido: 17 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Senza McTominay, invece, il rendimento cala: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle quattro sfide consecutive saltate causa tendinite, oltre al ko contro il Torino di ottobre arrivato sempre in sua assenza. Un dato che trova conferma anche nella gara di questa sera contro il Cagliari, dove il suo ritorno da titolare è coinciso con il gol decisivo e tre punti che portano la truppa di Conte a -6 dalla vetta.

Il peso di McTominay si è notato anche nelle coppe nazionali (ma non internazionali). In Coppa Italia, il Napoli ha vinto ai rigori contro il Cagliari con lui in campo, mentre è stato eliminato - sempre ai rigori - dal Como senza il centrocampista scozzese. In Supercoppa, invece, due successi su due contro Milan e Bologna, con McTominay protagonista. Meno incisivo, dicevamo, il suo impatto in Champions League, competizione di cui l'ex United ha giocato tutte le partite senza riuscire però a cambiarne il destino: 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Parafrasato: eliminazione del Napoli già al termine della fase campionato.

Fa un certo effetto ripensare adesso alle critiche di inizio stagione, visto che anche la seconda esperienza italiana di McTominay è stata finora di altissimo profilo: 36 presenze, 11 gol e 4 assist in totale. Numeri da urlo per un centrocampista, che confermano il suo ruolo fondamentale in zona offensiva e non solo, con o senza De Bruyne a giostrargli intorno.