Bologna, Holm potrebbe avere una seconda occasione. E anche Joao Mario

Ormai è appurato che la Juventus non riscatterà quel Emil Holm prelevato a gennaio dal Bologna, a cui è andato in cambio Joao Mario, visto anche un infortunio al polpaccio che lo sta tenendo fuori da circa un mese. Il club bianconero si sta già muovendo infatti su altri profili per la prossima stagione e quasi sicuramente non farà valere l’opzione per il suo riscatto fissata a 15 milioni di euro.

Che futuro a Bologna?

Lo svedese classe 2000 tornerà dunque al Bologna dove però non è detto che rimanga visto che l’addio a gennaio non è stato dei migliori e ha lasciato qualche scoria. Il club rossoblù valuterà comunque se ci sono i margini per continuare assieme o se bisognerà trovare una nuova sistemazione al terzino. Dipenderà sia dalla voglia del giocatore di rilanciarsi sotto le due torri sia ovviamente da come andrà il mercato della prossima estate.

E Joao Mario?

Anche Joao Mario a fine stagione terminerà la sua esperienza al Bologna, ma in questo caso non è una sorpresa visto che il portoghese è arrivato in prestito secco a gennaio. Per lui è difficile ipotizzare un futuro in bianconero e per questo, come sottolinea 1000cuorirossoblù.it, i prossimi mesi potrebbero essere molto importanti. Se le sue prestazioni saranno convincenti, e ci sarà la volontà dello stesso Joao Mario, il Bologna potrebbe anche sedersi al tavolo con la Juventus per provare a trattenerlo in Emilia.