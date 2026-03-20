Chi è Paul Mendy, il talento classe 2007 che il Cagliari ha fatto esordire contro il Napoli

Il Cagliari ha scoperto un nuovo talento: Paul Mendy, attaccante classe 2007 che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio nella sfida di questa sera contro il Napoli. Il senegalese, nato a Rufisque, è stato inserito nella ripresa da mister Fabio Pisacane, entrando al 73’ al posto di Zé Pedro per provare a dare maggiore vivacità a un attacco in difficoltà e aiutare i suoi compagni a rimontare (spoiler: gli azzurri hanno vinto comunque). Una scelta che conferma la fiducia del tecnico rossoblù nei confronti dei giovani, già valorizzati nel corso di questa stagione, e che segna il primo passo nel grande calcio per uno dei prospetti più interessanti del vivaio sardo.

Mendy arriva da una stagione straordinaria con la Primavera del Cagliari, dove si è imposto come uno dei migliori attaccanti del campionato. I numeri parlano chiaro: 13 gol e 3 assist in 25 partite, con un impatto costante sul gioco offensivo della squadra. Dotato di un buon piede sinistro e di grande mobilità, si distingue soprattutto per la capacità di attaccare gli spazi e per la sua presenza continua negli ultimi metri.

Nonostante non lo avesse allenato direttamente in Primavera, Pisacane è rimasto colpito fin da subito dalle sue skill, decidendo di portarlo in prima squadra per sei partite di campionato fino a gettarlo nella mischia addirittura contro l'attuale seconda forza del campionato, nonché campione d'Italia in carica. A soli 19 anni, Mendy è già pronto così a confrontarsi con il calcio dei grandi, con l’obiettivo di regalare al Cagliari e al nostro calcio un'altra bella storia made in Sardegna.