Cole: "Difenderò i principi, i valori e la storia del Cesena. Domani abbiamo bisogno dei tifosi"
Esordio amaro, quello di Ashley Cole sulla panchina del Cesena, perché il turno infrasettimanale con il Mantova è stato decisamente infausto: secco 3-0 in favore dei virgiliani. Adesso, però, un secondo esordio imminente per il tecnico bianconero, quello tra le mura amiche dell''Orogel Stadium-Dino Manuzzi', dove domani arriverà il Catanzaro in occasione del match valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento fissato alle ore 15.00, e ultimo match prima della sosta Nazionali.
Proprio il tecnico, ai canali social del club, ha lanciato un messaggio alla tifoseria romagnola, messaggio che di seguito riportiamo:
"Ciao ragazzi,
so come vi sentite ora, il pensiero del cambiamento fa paura, ma voglio dirvi una cosa: io darò tutto per questo scudetto che indossiamo, difenderò i principi, i valori e la storia di questo club.
Domani abbiamo bisogno di voi, dai Burdel!".
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Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli