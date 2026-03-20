TMW Baturina è sempre stato incedibile per il Como. E il prezzo è schizzato alle stelle

L'ascesa del Como dalla Serie D al massimo campionato in appena sei anni è un evento difficilmente paragonabile ad altre realtà calcistiche recenti in Italia. Se lo scorso anno è servito per l'assestamento in Serie A - con la ricerca di un equilibrio post-promozione fino a una solida decima posizione - questa stagione addirittura sta lottando apertamente per un posto in Champions League.

Duttilità estrema. I punti di forza di questo Como sono molteplici, ma la capacità dei giocatori di Fabregas di ricoprire più ruoli in campo e con efficacia è certamente notevole. C'è una lista ben rifornita di "pedoni" schierabili in più posizioni sulla scacchiera, uno su tutti Martin Baturina. In realtà il centrocampista croato classe 2003 aveva già sfoggiato questa qualità alla Dinamo Zagabria. Esterno alto su entrambe le fasce, trequartista, mezzala o falso nove. E in biancoblù Fabregas ha scoperto di poterlo impiegare anche come mediano. È accaduto a Cagliari, dove è slittato accanto a Da Cunha dopo l'infortunio di Perrone, a riprova di come il croato sia cresciuto in un fondamentale richiestissimo dal suo tecnico: la copertura in fase di non possesso. Perché di rapidità di pensiero in quella zona di campo già ne disponeva.

Missione Mondiali. L'avevamo anticipato pochi giorni fa, la chiamata della Croazia per Baturina è arrivata puntuale. Una scelta figlia dell'esplosione da gennaio a oggi (5 gol e 3 assist nelle ultime 12 partite), che rilancia le ambizioni in Nazionale dell'ex Dinamo Zagabria. Dopo aver saltato la convocazione di novembre per le gare con Isole Faroe e Montenegro - che hanno decretato l'accesso diretto degli scaccati ai Mondiali - ora il classe 2003 punta a un posto da protagonista per la rassegna iridata. Mentre a Como si godono il colpo anticipato a colmare il vuoto che lascerà Nico Paz, e tutto dopo aver snobbato completamente le avance del Leeds a gennaio. Perché Baturina era già incedibile allora. Il prezzo nel frattempo è lievitato e la valutazione attuale ormai ha raggiunto quota 50 milioni di euro.