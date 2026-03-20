Samp, in arrivo la contestazione. Gli ultras: "Ci siamo rotti il caz*o. Sabato tutti a Bogliasco"

"Ci siamo rotti il cazzo. Sabato ore 11.30 a Bogliasco": questa, la nota diffusa attraverso i social dagli Ultras Tito Cucchiaroni 1969 e dai gruppi della Gradinata Sud circa la situazione della Sampdoria, che non pare aver giovato del terzo cambio stagionale in panchina. Il pari contro la capolista Venezia - alla prima di Attilio Lombardo in panchina - aveva dato qualche speranza, ma la sconfitta contro la Carrarese ha riportato i blucerchiati in zona playout, con un solo punto di margine dalla retrocessione diretta.

E la tifoseria ha deciso di far sentire nuovamente la propria voce, in vista poi del cruciale scontro di domenica 22 marzo contro l'Avellino, ultima gara di marzo del campionato di Serie B, visto che poi ci sarà la sosta Nazionali. Fischio di inizio del match del 'Ferraris' fissato alle ore 17.15, ma è appunto la vigilia che si preannuncia infuocata, con l'annunciata contestazione. Seguiranno sviluppi in merito.