Il Napoli mette la quarta ed è secondo: altra vittoria di misura, a Cagliari decide McTominay

Il Napoli passa anche a Cagliari e lo fa ancora una volta con il minimo scarto. All’Unipol Domus finisce 0-1 per la squadra di Antonio Conte, che trova il quarto successo consecutivo – dopo i tre 2-1 delle scorse settimane – e chiude nel migliore dei modi il mini-ciclo prima della sosta. Decide Scott McTominay, al ritorno al gol dopo un mese e mezzo dall’ultima volta, a inizio febbraio contro il Genoa. Con questi tre punti gli azzurri scavalcano momentaneamente il Milan al secondo posto e si portano a -6 dall’Inter, attesa domenica dalla trasferta di Firenze.

Il gol immediato

L’avvio è fulminante: al 2’ corner di Politano, Buongiorno colpisce, Caprile devia sul palo e McTominay è il più rapido a ribadire in rete. Il Napoli continua a spingere con Politano e Hojlund, poi lo scozzese sfiora anche il raddoppio di testa. Col passare dei minuti il ritmo cala e il Cagliari prende fiducia: Esposito approfitta di un errore di Olivera ma calcia fuori, poi servono i riflessi di Milinkovic-Savic per salvare il vantaggio con una doppia parata su Zé Pedro ed Esposito.

Napoli in modalità gestione. E tanto basta

Nella ripresa il Napoli gestisce, senza però chiudere la partita. De Bruyne e Politano impegnano Caprile, McTominay sfiora ancora il gol di testa e il Cagliari prova a restare in partita con Gaetano e con qualche mischia in area. Nel finale Conte inserisce Anguissa e Spinazzola per congelare il possesso, mentre i rossoblù spingono senza creare vere occasioni. Finisce 0-1: vittoria pesante, sofferta e preziosa, nel pieno stile del Napoli delle ultime settimane.