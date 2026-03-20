Cagliari, Pisacane sul debutto di Mendy: "Mi ha stupito, ci ha dato quello che ci serviva"

Contro il Napoli Fabio Pisacane ha fatto esordire il classe 2007 Paul Mendy, aggregato alla prima squadra del Cagliari per l'occasione. Nel post-partita l'allenatore rossoblù ha parlato così del suo debutto ma anche di altri singoli: "Non mi meraviglia l'ingresso di Raterink, è stato preso a gennaio ed era arrivato il momento. Mi stupisce più quella di Mendy ma pensavamo che in quel momento il ragazzo ci potesse dare quello che ci ha dato e gli avevamo chiesto. Su Gaetano sono contento sia riuscito a fare 90', così come sono contento del rientro di Deiola".

Perché Raterink e non Zappa? Quanto sono importanti i giocatori d'esperienza in questo finale di stagione?

"La paura ci dev'essere ma la dobbiamo addomesticare, in una squadra giovane può capitare. Dobbiamo essere lucidi e prendere anche questa sconfitta con un piglio diverso rispetto a quella di Pisa. Questa è una sana paura. La squadra ha bisogno di equilibrio. Mancano otto partite e siamo positivi. Certo quando perdi tre partite di fila, devi cercarla di vedere sempre positivo. Per quanto riguarda Zappa è stata una scelta tecnica".