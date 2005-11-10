Alcione, primo contratto pro per il portiere classe 2010 Righini: ha firmato un triennale

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Alcione, primo contratto pro per il portiere classe 2010 Righini: ha firmato un triennaleUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 16:36Serie C
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22.10.2026 16:36Serie C
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Alcione si dice lieto "di annunciare la firma di un contratto di apprendistato per Michele Righini. Il portiere, classe 2010 e punto di forza della formazione Primavera, si è legato ai colori Orange con un accordo triennale.
A Michele va l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni e traguardi sportivi in maglia Orange".
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