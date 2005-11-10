Matt Rizzetta sul Napoli: "Il progetto è di Underdog Global Partners, non è mio"

Prende la parola Matt Rizzetta. Il manager italo-americano, presidente del Campobasso e interessato a un'eventuale acquisizione del Napoli, attualmente di proprietà di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'attualità del club molisano e commentare le voci in chiave partenopea. Su quest'ultimo tema ha dichiarato:

"Spero che le dichiarazioni riguardo al nostro progetto a Napoli non abbiano avuto effetti destabilizzanti. Si tratta, però, di un altro progetto che fa parte del nostro portfolio. Voglio parlare delle cose con sincerità, così come ho fatto in estate.

Voglio sottolineare un paio di cose: quando sono venuto qui per la prima volta, sette anni fa, si è trattato principalmente di un'operazione personale. Lo stesso vale anche adesso, seppur con il supporto di alcuni soci. Piano piano abbiamo allargato la nostra base, con nuovi progetti davanti a noi, più impegnativi e che coinvolgono maggiormente il nostro gruppo.

A Napoli abbiamo avviato un progetto legato al basket e ora c'è un interesse per un eventuale progetto calcistico. Quest'ultimo, però, riguarda Underdog Global Partners, non Matt Rizzetta. Sono due operazioni diverse.

Nelle operazioni a Napoli sono sempre io a metterci la faccia, ma sono i fondi a finanziarle: nel basket, ad esempio, è previsto un investimento di 500 milioni di euro nell'arco dei prossimi tre-quattro anni. Una cifra che non posso permettermi di sostenere personalmente».