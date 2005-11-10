Bucchioni: "Como grande laboratorio calcistico. Per diventare grande serve..."

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha parlato inizialmente dell'Inter: "Non è strutturata per vincere la Champions? No, ma basta guardare le rose del Chelsea, ma anche le solite di sempre. L'Inter è arrivata in finale di Champions facendo delle imprese straordinarie contro Bayern e Barcellona, che erano più forti. E l'Inter aveva messo qualcosa in più come tattica e carattere, ma nella normalità l'Inter è dietro a tante squadre, basti vedere gli investimenti. L'Inter si deve mettere in moto, vedi la partita di ieri sera, sennò diventi prevedibile. In Europa ci sono tante squadre del livello dell'Inter, basta che sbagli un po' e vieni punito. In Italia è diverso".

Como incredibile contro lo United. E' già una grande squadra?

"E' uno straordinario laboratorio calcistico. E' il gioco al centro. Ieri sera la macchina ha funzionato in maniera straordinaria. Ieri sera non aveva nessuno davanti e si è esaltato il Como. Pensa a Douvikas, che farebbe fatica a fare il centravanti in tante squadra ma lì è un fenomeno perché c'è un gioco che esalta certe qualità. E' il gioco di Fabregas che esalta tutto e ha messo al posto giusto i giocatori. Il difficile è tenere questa intensità in tutte le partita. Quando lo farà, diremo che è una grande".

Il Como in Champions può migliorare il percorso dell’Atalanta '19-20?

"Deve essere una nave pirata il Como dentro la Champions, che va e fa dei blitz come ieri sera. Credo che loro lo pensino davvero, a partire dall'allenatore, che siano di questo livello. Non è stato così esaltante in campionato, credo che possano andare avanti però in Champions".