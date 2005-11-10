Torino-Monza, cambia l'arbitro: Andrea Zanotti sostituito da Matteo Marchetti
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Simone Lorini
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Oggi alle 16:43Serie A
autore Simone Lorini
22.10.2026 16:43Serie A
Andrea Zanotti sarà sostituito da Matteo Marchetti
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Attraverso i propri canali ufficiali, Torino e Monza hanno comunicato il cambio del direttore di gara per la sfida di domani: "L'AIA ha comunicato una variazione dell'arbitro di Torino-Monza, gara dell'ottava giornata di Serie A 2026-27, in programma venerdì 23 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino.
Andrea Zanotti di Rimini, inizialmente designato per la partita, sarà sostituito da Matteo Marchetti di Ostia Lido (RM). Assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Gilberto Laghezza di Mestre. Quarto ufficiale Davide Massa di Imperia. VAR Luca Massimi di Termoli (CB); AVAR Giacomo Camplone di Lanciano (CH).".
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