Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco a Bergamo: Davies si rifà male subito

Ci sono anche brutte notizie per il Bayern Monaco nella serata che sta vedendo i tedeschi passeggiare sul campo dell'Atalanta per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

La brutta notizia riguarda Alphonso Davies, ancora fermato da un infortunio. Appena rientrato da un lungo stop dopo la rottura del crociato, l'esterno canadese era subentrato nella ripresa ma ha dovuto di nuovo lasciare il campo per un altro problema fisico. Al suo posto subentrato Bischof, ma c'è evidente preoccupazione negli sguardi di Kompany e del resto della panchina.

