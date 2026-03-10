Bayern Monaco senza pietà, anche Jackson si unisce alla festa del gol: 4-0 sull'Atalanta
Non c'è scampo per l'Atalanta, 0-4 del Bayern Monaco al 52' con Nicolas Jackson che si unisce alla festa. Azione rapida dei tedeschi, con Diaz che fa sponda per il compagno di tacco e quest'ultimo che incrocia col destro, battendo Carnesecchi.
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
