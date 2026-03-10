Serie A, Milan e Inter hanno superato il milione di spettatori allo stadio. Rossoneri in vetta
TUTTO mercato WEB
Per la sesta stagione consecutiva, sia Inter che Milan hanno superato il milione di spettatori stagionali per le proprie partite casalinghe. In vetta a questa speciale classifica proposta da Calcio & Finanza c'è momentaneamente il Milan, con 1.022.599 tifosi in 14 partite, con una media di 73.043.
Alle spalle dei rossoneri proprio l'Inter, con 1.019.526 tifosi in 14 partite e una media di 72.823. Chiude il podio la Roma a 878.479. Chiude questa speciale classifica il Pisa, con 156.991 tifosi nelle 14 gare casalinghe giocate in campionato. La classifica, viene specificato, tiene conto dei posti venduti e non delle presenze effettive all'interno dell'impianto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
3 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"