Cagliari, si avvicina Albarracin: ridotta la distanza con il Boston River per l'esterno d'attacco

Si va a ridurre la distanza tra Cagliari e Boston River per Augustin Albarracin, talento uruguagio classe 2005 che può giocare come seconda punta o sul resto del fronte offensivo. Il giocatore ha debuttato in prima squadra con il Montevideo Wanderers nel giugno 2023 e lì ha accumulato circa 42 presenze con 2 gol tra campionato uruguaiano e coppe minori fino a dicembre 2024. Dal gennaio 2025 è passato al Boston River, dove ha disputato intorno alle 33 partite tra Liga AUF Apertura, Clausura, Intermedio e coppe come Sudamericana, segnando 11 gol e fornendo assist, emergendo come uno dei migliori giovani del torneo uruguaiano con un totale carriera professionistica di 77 presenze e 13 gol.

Il Boston ora per chiudere chiede 2,5 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita, mentre Angelozzi offre qualcosa in meno, una cifra intorno ai due milioni. Differenza che comunque sembra ampiamente colmabile, evidenzia oggi Sky Sport.