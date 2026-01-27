Albarracin è sbarcato a Cagliari: l'uruguaiano ha già svolto il primo allenamento in rossoblù

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari di mister Pisacane, reduce dalla vittoria in trasferta contro la Fiorentina. Al CRAI Sport Center - si legge sui canali ufficiali del club - prosegue infatti la preparazione al prossimo impegno di campionato, l’anticipo della 23ª giornata in programma sabato 31 gennaio all’Unipol Domus contro l’Hellas Verona.

La sessione odierna è iniziata in palestra con degli esercizi di attivazione e per lo sviluppo della forza. In campo circuiti tecnici, serie di possessi e, in chiusura, una partita a ranghi misti giocata su spazi ridotti. Parzialmente in gruppo Alessandro Di Pardo - si legge - mentre in campo al CRAI Sport Center si è visto anche il neo rossoblù, l’attaccante Agustin Albarracin, che ha iniziato a svolgere i suoi primi lavori con la squadra.

Questo il comunicato del Cagliari con cui nel pomeriggio è stato ufficializzato il calciatore: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agustín Albarracín che si trasferisce a titolo definitivo dal Club Atlético Boston River e ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2030, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione a favore del Club".