Ufficiale

Cagliari, ecco il rinforzo per l'attacco di Pisacane: preso Albarracin dal Boston River

Cagliari, ecco il rinforzo per l'attacco di Pisacane: preso Albarracin dal Boston RiverTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 15:01Serie A
Simone Lorini

Agustin Albarracin è un nuovo giocatore del Cagliari, che ne ha depositato il contratto in queste ore, fa sapere il sito ufficiale della Lega Serie A: affare a titolo definitivo dal Boston River, come si legge.

All'arrivo all'aeroporto di Elmas, il talento uruguayano proveniente dal Boston River ha così parlato della scelta, come riportato da TuttoCagliari: "Per me è un passo importante. Sono molto felice di essere qui. Mi sento bene, sono in forma. Non ho parlato con Pisacane, ma ho avuto contatti con lui e Juan e ora vediamo. Cagliari squadra giovane un fattore per la scelta? Sì e anche per la sua grande storia uruguayana", le sue parole davanti a giornalisti e tifosi.

Attaccante esterno classe 2005, Albarracin arriva in Sardegna a titolo definitivo, col Cagliari che ha pagato 2 milioni di euro per il suo cartellino lasciando al Boston River anche un'importante percentuale sull'eventuale futura rivendita.

