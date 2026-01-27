Cagliari, ecco Albarracin: "Passo importante per la mia carriera, felice di essere qua"

Nelle scorse ore Agustin Albarracin ha svolto le visite mediche per conto del Cagliari a Villa Stuart a Roma, prima di imbarcarsi su un volo con direzione Sardegna. All'arrivo all'aeroporto di Elmas, il talento uruguayano proveniente dal Boston River ha così parlato della scelta, come riportato da TuttoCagliari:

"Per me è un passo importante. Sono molto felice di essere qui. Mi sento bene, sono in forma. Non ho parlato con Pisacane, ma ho avuto contatti con lui e Juan e ora vediamo. Cagliari squadra giovane un fattore per la scelta? Sì e anche per la sua grande storia uruguayana", le sue parole davanti a giornalisti e tifosi.

Attaccante esterno classe 2005, Albarracin arriva in Sardegna a titolo definitivo, col Cagliari che ha pagato 2 milioni di euro per il suo cartellino lasciando al Boston River anche un'importante percentuale sull'eventuale futura rivendita.