TMW Cagliari, trovato l'accordo con il Boston River per Albarracin: la formula del trasferimento

Come era già emerso, si era già ridotta la distanza il Cagliari e Boston River per l'approdo in Sardegna del talento uruguagio classe 2005 Augustin Albarracin, e ora un ulteriore passo in avanti è stato fatto, tanto che l'attaccante dovrebbe vestire a breve la maglia rossoblù. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è stata trovata la quadra tra i club, con i sardi che verseranno 2 milioni per il cartellino del giocatore e il Boston River che conserverà il 30% sulla eventuale e futura cessione dello stesso, in caso però la cifra superi quanto versato ora dal Cagliari.

Non resta quindi che attendere maggiori notizie dalla società di patron Giuliani, che dovrà poi confermare il tutto mediante comunicato.